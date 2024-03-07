نيابة عن وزير الدفاع.. "الرويلي" يُدشِّن "سفينة جلالة الملك عنيزة" خامس سفن "مشروع السروات"

بعد ذلك صعد رئيس هيئة الأركان العامة على سطح طيران السفينة، ورفع علم المملكة؛ إيذانًا بدخولها الخدمةَ الرسمية في القوات البحرية، ثم بدأ تشغيل رادارات وصافرات السفينة، وصافرات السفن المجاورة ترحيبًا بانضمامها، وقام بجولة على أقسامها، واطَّلع على ما تحتويه من تجهيزات حديثة وتقنية عالية، قبل أن يدوِّن كلمة في السجل التاريخي للسفينة.