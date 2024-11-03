المملكة تدعو "العالم" لمواجهة تحديات تدهور الأراضي في "كوب 16" الرياض

وأشارت رئاسة المؤتمر إلى أنها وفّرت كل الإمكانات اللوجستية للمساعدة على التغلب على هذه التحديات؛ حيث سيكون "كوب 16" الرياض أول نسخة من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تقيم منطقة خضراء، وسيوفر هذا المفهوم المبتكر منصة للشركات والعلماء والمؤسسات المالية والمنظمات غير الحكومية والجمهور والمجتمعات المتأثرة للتعاون في إيجاد حلول دائمة، وستقام سبعة أيام من المحاور الخاصة خلال المؤتمر، للمساعدة على إثراء النقاشات ودعم المخرجات التي سيتم التوصل إليها حول مواضيع معينة، تشمل الحوكمة وأنظمة الأغذية الزراعية، وتعزيز القدرات والتمويل، ويومًا خاصًّا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.