مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يستقطب كفاءات متخصصة في الأطفال واضطرابات النوم

انضم للكفاءات الطبية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة، كلاً من الدكتور صالح الغامدي استشاري اضطرابات النوم والمتخصص في جراحة الرأس والعنق بالروبوت الجراحي والأنف والأذن والحنجرة، والدكتور محمد أيوب استشاري طب الأطفال والمتخصص في أمراض الجهاز الهضمي وزراعة الكبد لدى الأطفال.
والدكتور صالح حاصل على البورد الأمريكي في اضطرابات النوم للبالغين والأطفال، والبورد الأوروبي في جراحات العنق والرأس بالروبوت الجراحي.
وقد سبق وأن عمل د. صالح في عددٍ من كبريات المستشفيات، ويتمتع بخبرة كبيرة تصل لأكثر من 20 عاماً، وساهم في إنشاء عدة مراكز لعلاج اضطرابات النوم بالمملكة سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص، كما شارك بوضع السياسات والإجراءات لجراحات النوم بالمملكة.
كذلك شارك د. صالح في العديد من المؤتمرات الطبية العالمية والمحلية ، وقام بتأليف عدد من الكتيبات للتعريف بفسيلوجية النوم والعلاقه الوثيقه بالجهاز التنفسي العلوي، ونشرت له عدة مشاركات في منشورات دورية وعالمية متعلقه بالنوم واضطرابات الشخير ، بالإضافة إلى تقديم العديد من ورش العمل التعليمية لأطباء الزمالات عن كيفية تشخيص وعلاج أمراض النوم.
ويقوم د.الغامدي بتشخيص وعلاج المرضى المصابين باعتلال النوم، بما في ذلك الاضطرابات العصبية والحركية وانقطاع النفس الانسدادي النومي، وكذلك المصابين بالأرق والشخير والصداع الصباحي ، ومن يعانون من النعاس المستمرّ أثناء النهار واعتلال أو تدهور أداء وظيفة الإدراك والحركة التنفسية.
أما الدكتور محمد أيوب فهو حاصل على الزمالة في أمراض الكبد وزراعة الكبد لدى الأطفال من جامعة تورنتو بكندا، والبورد الكندي في أمراض الجهاز الهضمي لدى الأطفال، والبورد الأمريكي في طب الأطفال .
والدكتور أيوب سبق وأن عمل في عدد من المستشفيات الكبرى منها مستشفى سيكيدز بمدينة تورنتو بكندا، ومستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام ضمن فريق مركز التميّز لزراعة الأعضاء، ومستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة. ويمتلك خبرة تتجاوز 12عاماً.
ويقوم د. محمد بتشخيص وعلاج حالات أمراض الجهاز الهضمي لدى الأطفال، وارتجاع ومغص الأطفال الرضع، والحساسية والإمساك الحاد والمزمن، والنزيف العلوي والسفلي من الجهاز الهضمي، بجانب تشخيص ومتابعة حالات أمراض الكبد وما بعد زراعة الكبد، وأمراض الأمعاء وتقييم وعلاج حالات الأطفال العامة.
ويأتي انضمام الدكتور صالح الغامدي والدكتور محمد أيوب إلى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية، تماشياً مع سياسة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية ، الهادفة إلى استقطاب أفضل الكفاءات المؤهلة ذات الخبرات الكبيرة في كافة التخصصات، حتى يحظى المراجعين بخدمات طبية ذات جودة عالية.