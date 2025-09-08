مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يستقطب كفاءات متخصصة في الأطفال واضطرابات النوم

كذلك شارك د. صالح في العديد من المؤتمرات الطبية العالمية والمحلية ، وقام بتأليف عدد من الكتيبات للتعريف بفسيلوجية النوم والعلاقه الوثيقه بالجهاز التنفسي العلوي، ونشرت له عدة مشاركات في منشورات دورية وعالمية متعلقه بالنوم واضطرابات الشخير ، بالإضافة إلى تقديم العديد من ورش العمل التعليمية لأطباء الزمالات عن كيفية تشخيص وعلاج أمراض النوم.