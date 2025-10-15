أمانة العاصمة المقدسة وهيئة المقاولين تلزمان بالتعاقد مع مقاولين معتمدين في مشاريع مكة

عقد أمين العاصمة المقدسة مساعد بن عبدالعزيز الداود لقاءً مع رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين محمد بن عبدالعزيز العجلان، والأمين العام عبدالمجيد الرشودي، بحضور عدد من قيادات الجانبين، وذلك لبحث تطوير وتنظيم قطاع المقاولات في مكة المكرمة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وناقش الاجتماع سبل تعزيز التكامل بين الأمانة والهيئة لتأهيل وتمكين المقاولين، وإطلاق برامج تدريبية لرفع الكفاءة، إضافة إلى تفعيل بوابة “ارتقاء” لتقييم الجاهزية الفنية والمالية، وتطبيق العقود النموذجية الموحدة لضمان الالتزام المهني وتحسين مخرجات القطاع.
وأكد أمين العاصمة المقدسة حرص الأمانة على رفع جودة تنفيذ المشاريع وتحفيز القطاع الخاص على الالتزام بمعايير الجودة والسلامة، فيما أشاد رئيس الهيئة بالتعاون القائم بين الجانبين، مشيرًا إلى الأدوات الرقمية الحديثة التي تقدمها الهيئة لدعم المقاولين والمستفيدين على حد سواء.
وفي ختام اللقاء، أعلن الجانبان إلزامية التعاقد مع مقاولين معتمدين في المشاريع الواقعة تحت إشراف الأمانة والمكاتب الهندسية، وذلك لضمان جودة التنفيذ وحماية حقوق المستفيدين وتحقيق أعلى معايير السلامة والمهنية في بيئة العمل.