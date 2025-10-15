أمانة العاصمة المقدسة وهيئة المقاولين تلزمان بالتعاقد مع مقاولين معتمدين في مشاريع مكة

عقد أمين العاصمة المقدسة مساعد بن عبدالعزيز الداود لقاءً مع رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين محمد بن عبدالعزيز العجلان، والأمين العام عبدالمجيد الرشودي، بحضور عدد من قيادات الجانبين، وذلك لبحث تطوير وتنظيم قطاع المقاولات في مكة المكرمة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.