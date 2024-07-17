بأكثر من 5 مليارات ريال.. "سدايا" و"كفاءة الإنفاق" تحققان أثراً مالياً عبر "سحابة ديم"

وجرت دراسة أثر سحابة "ديم" خلال الفترة من 2018م - 2023م، وذلك في أكثر من 142 جهة حكومية، وكان متوسط التكلفة السنوية للجهة قبل الانتقال لسحابة "ديم" يُقدر بـ 12 مليون ريال، وانخفضت تلك التكلفة إلى 900 ألف ريال سنوياً بعد الاستضافة في السحابة، حيث عملت "سدايا" على بناء نطاق العمل للمشروع، وأهداف المبادرة لحساب الأثر المالي لسحابة ديم، وتحليل بيانات الجهات المستضافة.