200 متطوع .. انطلاق برنامج "سواعد الصحة" بالطائف

دشَّن مساعد مدير الشؤون الصحية الدكتور فواز الزايدي اليوم، انطلاقة برنامج "سواعد الصحة" في المطار، وميقاتي قرن المنازل، ووادي محرم.
جاء ذلك بحضور مدير إدارة التطوع عبدالرحيم بن أحمد المالكي، حيث قام "الزايدي" بإعطاء إشارة البدء، واستمع لشرح عن البرنامج وأهدافه لخدمة قاصدي بيت الله الحرام خلال شهر رمضان المبارك .
وأشار لـ"سبق" المتحدث الرسمي بالشؤون الصحية وليد الثقفي إلى أن عدد المتطوعين والمتطوعات الملتحقين بالبرنامج وصل إلى أكثر من 200 متطوع ومتطوعة، لافتاً إلى أن البرنامج يهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة للمعتمرين في منافذ الدخول من خلال تقديم الإرشاد والتوعية الصحية الشاملة، كما تم تزويدهم ببرامج تقنية يمكن للمعتمرين الاستفادة منها عبر الجوالات الذكية، عادًا البرنامج من أهم البرامج باعتبار الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين في مواسم الطاعات.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج سواعد الصحة بصحة الطائف استطاع خلال العام المنصرم خدمة أكثر من 33 ألف معتمر, بواقع 16417ساعة تطوعية وبعائد اقتصادي بلغ أكثر من 900 ألف ريال.