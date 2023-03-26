200 متطوع .. انطلاق برنامج "سواعد الصحة" بالطائف

وأشار لـ"سبق" المتحدث الرسمي بالشؤون الصحية وليد الثقفي إلى أن عدد المتطوعين والمتطوعات الملتحقين بالبرنامج وصل إلى أكثر من 200 متطوع ومتطوعة، لافتاً إلى أن البرنامج يهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة للمعتمرين في منافذ الدخول من خلال تقديم الإرشاد والتوعية الصحية الشاملة، كما تم تزويدهم ببرامج تقنية يمكن للمعتمرين الاستفادة منها عبر الجوالات الذكية، عادًا البرنامج من أهم البرامج باعتبار الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين في مواسم الطاعات.