"الجبر" تفتتح صالة عرض سيارات "لينك آند كو" في جدة

وتابع قائلًا: حاليًا نعمل بشكل متوازٍ لافتتاح صالات العرض لسيارات لينك آند كو، وأيضًا تهيئة كل الخدمات المصاحبة من مراكز الصيانة ونقاط قطع الغيار؛ لتقديم خدمة متكاملة لعملائنا، ونحن سعداء بالانطباعات الإيجابية التي حققتها سيارات لينك آند كو في السوق السعودي، والتي تؤكد صحة قرارنا في استقطاب هذه العلامة المميزة في عالم صناعة السيارات إلى المملكة، فقرار جلب علامة جديدة إلى سوق السيارات السعودي ليس بالقرار السهل؛ نظرًا لقوة المنافسة، ووجود مختلف أنواع السيارات في المملكة، ونحن على ثقة بأنها سوف تغيّر الكثير من المفاهيم حول السيارات الفخمة في المملكة؛ نظير اهتمام مصنّعيها بأدق التفاصيل في التصميم الداخلي والخارجي عبر استخدام أفضل الخامات وأحدث التقنيات، ولا أنسى قوة الأداء؛ بداية من المحرك وكل الأجزاء الميكانيكية الأخرى.