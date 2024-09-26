"أمانة الطائف" تعزز الحراك الاقتصادي من خلال مهرجان جادة الإبل... جهود متواصلة لدعم التراث

وقالت في بيانٍ لها أوردته "سبق": دعمت أمانة محافظة الطائف أعمالها الخدمية بموقع مهرجان جادة الإبل بالطائف "النسخة الثالثة" بالتعاون مع نادي الإبل، وذلك ضمن سعي الأمانة لتهيئة الموقع وإزالة المشوهات البصرية، ونقل المخلفات والنفايات من موقع المهرجان والمواقع المحيطة، وتعزيز أعمال الإصحاح البيئي، وتخصيص عمالة لبرنامج النظافة والصحة العامة، وصيانة وتشغيل الإنارة، ورصف الطريق، ومعالجة أي معوقات أو ملاحظات في حينه.