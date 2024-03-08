مزاد "إيالا".. فرص عقارية متميزة تطرحها "إتقان" للمطورين والمستثمرين بإفراغ فوري في مكة المكرمة

تعلن شركة إتقان العقارية عن طرح عدد من الفرص العقارية المتنوعة في مكة المكرمة ومحافظة جدة للمزاد العلني الحضوري (إيالا) في تمام الساعة 11 مساءً (بعد صلاة التراويح ) من يوم الاثنين 15/ 9 / 1445هـ الموافق 25/ 3/ 2024م، وذلك في قاعة مكة الكبرى في حي النسيم.
وأوضحت شركة إتقان العقارية أن المزاد يشكل فرصة عقارية مميزة للمطورين والمستثمرين لوقوعها في مواقع حيوية بالقرب من المشاعر المقدسة وفي أحياء ضمن النطاق الحيوي في العاصمة المقدسة والإفراغ الفوري.
ويضم مزاد (إيالا) فندق ريع ذاخر في حي المعابدة بمساحة 944.18 م2، ويتكون الفندق من اثنين بدروم، دور أرضى وميزانين ودور مطعم، ودور مصلى ودور خدمات وتسعة أدوار متكررة.
ويقع العقار بالقرب من الحرم المكي، ومشعر منى، ومستشفى الملك فيصل، وأمانة العاصمة المقدسة، وفي حي العزيزية الغربية يقع العقار الثاني (عمارة العزيزية) على بعد 3 كم من المسجد الحرام وبالقرب من طريق الملك عبدالعزيز، طريق مكة – الطائف، مشعر منى، طريق المسجد الحرام، عبارة عن مبنى فندقي بمساحة 342.23 م2، ويتكون المبنى من بدروم ودور تسوية ودور أرضي ودورين متكررة ودور أخير.
وبينما يقع العقار الثالث في حي الشرائع شرق حجز السيارات عبارة عن أرض المعيصم السكنية (حوش) إجمالي المساحة 2.684.25 م2، بالقرب من طريق الدائري الرابع، مدينة الملك عبدالله الرياضية، طريق الملك فيصل، ومشعر منى، يقع العقار الرابع في مخطط المسفلة رقم 4 عبارة عن أرض المسفلة تصنف على أنها سكني فندقي لقربها من الحرم المكي، مشعر منى، الطريق الدائري الثالث، طريق إبراهيم الخليل، وسوق الكعكية للجملة .
كما ويضم مزاد (إيالا) عمائر الهنداوية (الفندقية) تمثل العقار الخامس والعقار السادس ببيانات عقارية متطابقة، حيث يبلغ إجمالي المساحة لكل عقار 524 م2، وذلك بالقرب من الحرم المكي الشريف، محطة قطار الحرمين السريع، الحجاز مول، والطريق الدائري الثالث.
ويقع العقار السابع من مزاد (إيالا) في محافظة جدة حي أم حبلين عبارة عن أرض لبناء مستودعات، حيث تبلغ اجمالي مساحة العقار 17.006.72 م2 .
ويقع العقار بالقرب من حديقة جنغل لاند، طريق المدينة المنورة، مدينة الملك عبدالله الرياضية، ومطار الملك عبدالعزيز.
ويختتم مزاد (إيالا) بالعقار الثامن أرض محبس الجن في حي العزيزية عبارة عن أرض سكنية بمساحة 1291.11 م٢ على بعد 300 متر عن كل من طريق الملك عبدالعزيز وطريق المسجد الحرام وبالقرب من المسجد الحرام ومشعر منى ومستشفى الملك فيصل.
ودعت شركة إتقان العقارية المهتمين والراغبين في دخول مزاد (إيالا) العلني الحضوري إلى الاطلاع على جدول شيكات دخول المزاد من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للشركة وحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي أو الاتصال على (0550052000-0550053000) و(920001019)، كما اشترطت شركة إتقان العقارية الحضور الشخصي للمشتري أو الوكيل الشرعي مع تقديم شيك باسم شركة إتقان العقارية حسب قيمة العقار المطلوب على أن يعتبر الشيك جزءاً من قيمة العقار ولا يسترد لمن رسا عليه المزاد.