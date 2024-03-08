مزاد "إيالا".. فرص عقارية متميزة تطرحها "إتقان" للمطورين والمستثمرين بإفراغ فوري في مكة المكرمة

ويقع العقار بالقرب من الحرم المكي، ومشعر منى، ومستشفى الملك فيصل، وأمانة العاصمة المقدسة، وفي حي العزيزية الغربية يقع العقار الثاني (عمارة العزيزية) على بعد 3 كم من المسجد الحرام وبالقرب من طريق الملك عبدالعزيز، طريق مكة – الطائف، مشعر منى، طريق المسجد الحرام، عبارة عن مبنى فندقي بمساحة 342.23 م2، ويتكون المبنى من بدروم ودور تسوية ودور أرضي ودورين متكررة ودور أخير.