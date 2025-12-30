زراعة عسير: ضبط نحو 594 كلجرام من الأسماك الفاسدة بأبها وخميس مشيط

ضبط فرع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، عبر لجنة الاسماك، 594كيلوغرامًا، من الأسماك الفاسدة، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، جآء ذلك خلال جولة ميدانية على محلات بيع الأسماك في محافظتي خميس مشيط وأبها، وذلك ضمن جهودها الرقابية الرامية إلى تعزيز سلامة الغذاء وحماية المستهلك، حيث جرى تطبيق الغرامات النظامية بحق المخالفين، وإغلاق عدد من المحلات المخالفة وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة.