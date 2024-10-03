الرياض.. افتتاح المؤتمر الدولي لصحة المجتمع والرعاية الصحية الأولية بنسخته الرابعة

أقامت مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية ممثلةً في إدارة طب الأسرة والمجتمع؛ المؤتمر الدولي لصحة المجتمع والرعاية الصحية الأولية بنسخته الرابعة تحت عنوان "نحو مجتمع يرتقي بالصحة العامة"، وذلك يوم أمس الأربعاء 02/ 10/ 2024م بفندق فيرمونت بالرياض، بحضور مدير عام الإدارة العامة للخدمات الصحية الدكتور أحمد بن محمد العامري.
ويستعرض المؤتمر خلال ثلاثة أيام آخر التحديثات في علاج الأمراض المزمنة والصحة الغذائية والنفسية وأهمية الرعاية الصحية المنزلية في تقديم الخدمات الطبية وانعكاسها على المنظومة الصحية وإبراز دور الجمعيات غير الربحية والقطاع الخاص في دعم هذا القطاع الحيوي.
فيما ألقى المدير العام التنفيذي لمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية ورئيس المؤتمر اللواء خالد بن عبدالله الحديثي؛ كلمة أكد خلالها أن المؤتمر أقيم نتيجة التعاون المثمر بين مدينة الأمير سلطان الطبيه العسكريه والجمعية السعودية للرعاية الصحية المنزلية، ويتطرق في جلساته وورش عمله إلى مجموعة من المواضيع المتعلقة بتخصصات صحة المجتمع والرعاية الصحية الأولية والطب الوقائي ومنظومة الرعاية الصحية بشكل عام؛ امتدادًا للأهداف الاستراتيجية التي يقوم عليها برنامج التحول الصحي لرؤية المملكة 2030، ومنها تسهيل الحصول على خدمات الرعاية الصحية وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية. وأكد أن هذه التخصصات لها دور مركزي في أي نظام صحي رائد؛ حيث لا يمكن بناؤه إلا على أساس رعاية صحية أولية وصحة مجتمعية لائقة.
وشدّد "الحديثي" على أن الرعاية الصحية الأولية تعدّ خط الدفاع الأول في أنظمتنا الصحية؛ فهي لا توفر فقط خدمات العلاج والوقاية والتشخيص المبكر، بل تلعب دورًا أساسيًّا في تعزيز الوعي الصحي وتثقيف الأفراد والمجتمعات بطرق عنايتهم بأنفسهم لمواجهة تحديات زيادة الأمراض المزمنة والأمراض المعدية، وصعوبة الوصول للخدمة المترتبة على تغيرات العالم السريعة.