الرياض.. افتتاح المؤتمر الدولي لصحة المجتمع والرعاية الصحية الأولية بنسخته الرابعة

فيما ألقى المدير العام التنفيذي لمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية ورئيس المؤتمر اللواء خالد بن عبدالله الحديثي؛ كلمة أكد خلالها أن المؤتمر أقيم نتيجة التعاون المثمر بين مدينة الأمير سلطان الطبيه العسكريه والجمعية السعودية للرعاية الصحية المنزلية، ويتطرق في جلساته وورش عمله إلى مجموعة من المواضيع المتعلقة بتخصصات صحة المجتمع والرعاية الصحية الأولية والطب الوقائي ومنظومة الرعاية الصحية بشكل عام؛ امتدادًا للأهداف الاستراتيجية التي يقوم عليها برنامج التحول الصحي لرؤية المملكة 2030، ومنها تسهيل الحصول على خدمات الرعاية الصحية وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية. وأكد أن هذه التخصصات لها دور مركزي في أي نظام صحي رائد؛ حيث لا يمكن بناؤه إلا على أساس رعاية صحية أولية وصحة مجتمعية لائقة.