استنادًا إلى تصريح سابق لوزارة التعليم .. مطالب بمراجعة النقل والترقيات وتثبيت المتعاقدين

طرح أحد منسوبي الميدان التعليمي عبر منصة "إكس" مجموعة من التساؤلات استنادًا إلى تصريح سابق لوزارة التعليم بتاريخ 27 جمادى الآخرة 1445هـ، الذي أكدت فيه أن "المعلم والمعلمة أساس العمل التعليمي وشركاء أساسيون في التطوير".
وتساءل المعلم: ماذا لو طالب "الشركاء" بإلغاء برنامج "فرص" وعودة نظام حركة النقل الخارجي السابق مع تعديل بعض بنوده، أو تعديل/إلغاء نظام "حضوري"؟ كما اقترح فتح باب الابتعاث الخارجي والإيفاد الداخلي، وإتاحة الترقيات هذا العام للمعلمين والمعلمات والكادر الإداري.
وشملت التساؤلات أيضًا: السماح بنقل المتعاقدين دون قيود داخل نطاق الإدارة، وتثبيت المتعاقدات بعقود مؤقتة كموظفات رسميات، إضافة إلى تفعيل دور المتحدثة الرسمية والإدارة القانونية للرد على كل من يتطاول على منسوبي الوزارة.
وأشار في ختام حديثه إلى أن هذه "مجرد تساؤلات بسيطة لدى الشركاء في الميدان التعليمي".