عزٌّ لكل سعودي.. "مدخلي" في يوم العلم: "معادلة الفخر" لها أوصاف ومحظورات

واستطرد: "وفيما يتصل بالعقوبات الناشئة عن الاستخدام غير المشروع لعلم المملكة العربية السعودية؛ نجد أن نص المادة "العشرين" أوضح صراحة أن كُل من أسقط أو أعدم أو أهان بأية طريقة كانت العَلَم الوطني أو العَلَم الملكي أو أي شعار آخر للمملكة العربية السعودية، أو لإحدى الدول الأجنبية الصديقة، كراهة أو احتِقارًا لسُلطة الحكومة أو لتلك الدول، وكان ذلك علنًا أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور؛ يُعاقب بالحبس لمُدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".