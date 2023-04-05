الأطباء ينقذون حياة سبعينية من جلطة دماغية في الدمام

تمكّن الفريق الطبي في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، من إنقاذ حياة مريضة مواطنة تبلغ من عمرها 74 عامًا، بعد تشخيصها بجلطة دماغية.
وقال مستشفى الملك فهد التخصصي: الفريق الطبي في المستشفى قام بمباشرة الحالة بعد إحالتها كإنقاذ حياة عبر برنامج الإحالة الوطني، حيث تمت إحالة المريضة ونقلها ووصولها إلى المستشفى بوقت قياسي لم يتجاوز 20 دقيقة وإجراء عملية إزالة الجلطة الدماغية عبر الأشعة التداخلية التي استغرقت 60 دقيقة، وأن المريضة بحالة صحية جيدة وفي طور التعافي.
وأضاف: مسار الجلطات الدماغية هو أحد مسارات تجمّع الشرقية الصحي الذي يهتم بنقل المريض بأسرع وقت للمكان المناسب وتقديم الخدمة المناسبة له؛ وذلك تفاديًا لحدوث اختلاطات الشلل الدائم.
وأوضح المستشفى أنه تم إجراء قرابة 200 عملية جلطة دماغية منذ بداية العمل في مسار الجلطات الدماغية في عام 2020م.