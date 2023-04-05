الأطباء ينقذون حياة سبعينية من جلطة دماغية في الدمام

وقال مستشفى الملك فهد التخصصي: الفريق الطبي في المستشفى قام بمباشرة الحالة بعد إحالتها كإنقاذ حياة عبر برنامج الإحالة الوطني، حيث تمت إحالة المريضة ونقلها ووصولها إلى المستشفى بوقت قياسي لم يتجاوز 20 دقيقة وإجراء عملية إزالة الجلطة الدماغية عبر الأشعة التداخلية التي استغرقت 60 دقيقة، وأن المريضة بحالة صحية جيدة وفي طور التعافي.