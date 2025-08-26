سرقة أغطية مناهل بجدة وكيابل مدارس بالرياض.. ظاهرة مقلقة تهدد الأرواح والممتلكات

في تطور مقلق، شهد الحي الواقع بين مخطط الأجاويد ومخطط الإسكان الجنوبي بمحافظة جدة سرقة أكثر من 50 غطاءً لمناهل الصرف الصحي، ما حوّل الموقع إلى "مصيدة" خطرة تهدد حياة المارة من كبار وصغار، إضافة إلى انتشار البعوض نتيجة امتلاء بعض المناهل بالمياه، ما يزيد من احتمالات الغرق للأطفال.