سرقة أغطية مناهل بجدة وكيابل مدارس بالرياض.. ظاهرة مقلقة تهدد الأرواح والممتلكات

في تطور مقلق، شهد الحي الواقع بين مخطط الأجاويد ومخطط الإسكان الجنوبي بمحافظة جدة سرقة أكثر من 50 غطاءً لمناهل الصرف الصحي، ما حوّل الموقع إلى "مصيدة" خطرة تهدد حياة المارة من كبار وصغار، إضافة إلى انتشار البعوض نتيجة امتلاء بعض المناهل بالمياه، ما يزيد من احتمالات الغرق للأطفال.
وعلمت "سبق" أن الفرق الميدانية التابعة لشركة المياه الوطنية وقفت على الموقع، وتبيّن أن جميع الأغطية قد سُرقت، في حين أكدت المعلومات أن المخطط لا يقع ضمن النطاق التشغيلي للشركة.
وتتزامن هذه الحادثة مع سرقة كيابل كهربائية من بعض المدارس في العاصمة الرياض خلال الأيام الماضية، في مؤشر على تصاعد جرائم استهداف البنية التحتية العامة بدافع تجارة السكراب، التي تُمارسها بعض العمالة الوافدة.
ويرى مختصون أن تكرار مثل هذه الحوادث في عدة مناطق يسلط الضوء على ضرورة تنظيم سوق السكراب وحوكمته بشكل عاجل، لما تشكّله هذه الممارسات من مخاطر جسيمة على الأرواح والممتلكات، فضلًا عن تداعياتها الاقتصادية والأمنية.