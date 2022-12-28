تعاون بين "الأكاديمية اللوجستية" و"سبل" لتأهيل 100 متدرب ومتدربة

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز قيمة الصناعة اللوجستية وزيادة المعرفة بها، إضافة إلى تمكين الشباب السعودي من الحصول على فرص التعلم في مجال اللوجستيات، وذلك استكمالاً لجهود الأكاديمية المبذولة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في تمكين الكفاءات الوطنية الشابة.