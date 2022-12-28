تعاون بين "الأكاديمية اللوجستية" و"سبل" لتأهيل 100 متدرب ومتدربة

وقَّعت الأكاديمية السعودية اللوجستية، اليوم، اتفاقية تعاون مع مؤسسة البريد السعودي "سبل" لتدريب 100 متدرب ومتدربة في برنامج الدبلوم المشارك المبتدئ بالتوظيف؛ بغرض توطين وتأهيل الكادر السعودي في مجال اللوجستيات وسلاسل الإمداد والتجارة الإلكترونية والميل الأخير بالإضافة إلى المبيعات والتسويق وخدمة العملاء وما يطلبه قطاع الأعمال في مجال اللوجستيات من تخصصات وبرامج تدريبية.
ووقّع الاتفاقية من جانب الأكاديمية المدير التنفيذي الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن العبدالكريم، ومثّل "سبل" المشرف العام على قطاعي رأس المال البشري والخدمات المشتركة المهندس أحمد بن محمد الجراد، وذلك بحضور نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف رئيس مجلس إدارة الأكاديمية السعودية اللوجستية الدكتور رميح الرميح ورئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف أبانمي.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز قيمة الصناعة اللوجستية وزيادة المعرفة بها، إضافة إلى تمكين الشباب السعودي من الحصول على فرص التعلم في مجال اللوجستيات، وذلك استكمالاً لجهود الأكاديمية المبذولة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في تمكين الكفاءات الوطنية الشابة.