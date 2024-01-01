تطبيق "هاوي" الجديد.. خدمات إلكترونية شاملة لدعم الهواة والهوايات في المملكة

تسعى البوابة الوطنية للهوايات للنهوض بقطاع الهوايات في المملكة، وتفعيله؛ للإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة ضمن رؤية السعودية 2030 للوصول إلى ما يزيد على 6 آلاف نادي هواة على مستوى المملكة من خلال تنويع الهوايات وتمكين ممارستها وتحفيز الأشخاص للانضمام ومشاركة تجاربهم، ليأتي هذا التطبيق ليثري تجربة المستخدمين، الشريك المثالي لكل هاوٍ، حيث يقدم ميزات مبتكرة تعزز تجربتهم وتجعل ممارسة هواياتهم أكثر سهولة ومتعة؛ فهو يوفر إمكانية الوصول السريع إلى مختلف الموارد والأدوات التي تنسجم مع اهتماماتهم، وتُعزز من تفاعلهم الاجتماعي.