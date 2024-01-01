تطبيق "هاوي" الجديد.. خدمات إلكترونية شاملة لدعم الهواة والهوايات في المملكة

تسعى البوابة الوطنية للهوايات للنهوض بقطاع الهوايات في المملكة، وتفعيله؛ للإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة ضمن رؤية السعودية 2030 للوصول إلى ما يزيد على 6 آلاف نادي هواة على مستوى المملكة من خلال تنويع الهوايات وتمكين ممارستها وتحفيز الأشخاص للانضمام ومشاركة تجاربهم، ليأتي هذا التطبيق ليثري تجربة المستخدمين، الشريك المثالي لكل هاوٍ، حيث يقدم ميزات مبتكرة تعزز تجربتهم وتجعل ممارسة هواياتهم أكثر سهولة ومتعة؛ فهو يوفر إمكانية الوصول السريع إلى مختلف الموارد والأدوات التي تنسجم مع اهتماماتهم، وتُعزز من تفاعلهم الاجتماعي.
يتيح تطبيق "هاوي" في نسخته الجديدة 14 خدمة فريدة من نوعها وتمنح المستخدمين تجربة أفضل لاستكشاف وتطوير الهوايات بطريقة تفاعلية وتعليمية مع إمكانية تخصيص التجربة الشخصية لكل عضو وفقًا لمجالات هوايته، ونستعرض في هذا التقرير واحدة من خدمات التطبيق.
اليوم مع إطلاق تطبيق هاوي الجديد الذي يوفر بيئة جاذبة للهواة أفراداً ومجموعات من مختلف الأعمار، لممارسة هواياتهم، تسّهل خدمات خلك هاوي على المستخدمين استكشاف وممارسة هواياتهم، عبر المشاركة في تجارب هاوي التفاعلية التي تستضيفها مدينة أو محافظة في مناطق المملكة، كذلك تشمل خدمة الانضمام إلى أندية قائمة في أي هواية، أو تأسيس آخر جديد بعد استيفاء الاشتراطات.
وتشمل ثلاث خدمات رئيسية الأولى، تجارب هاوي التي تقدم لك مجموعة من التجارب لممارسة هواياتك المفضلة، وتساعد على اكتشاف الهواية الشخصية التي تناسبك، دون اشتراط التسجيل أو الحصول على عضوية هاوي.
وتساعد الخدمة الثانية "انضم لنادي" الأشخاص الراغبين بالانضمام إلى أحد الأندية القائمة في مجال الهواية المفضلة والتواصل مع الآخرين من ذوي الاهتمامات المشتركة.
فيما تمكن خدمة "أسس نادي" الأعضاء الراغبين بتأسيس نادٍ جديد، وبالتالي يحصل النادي على شهادة فسح لنادي هواة، ويمكن الاطلاع أكثر عبر التطبيق.
وكانت البوابة الوطنية للهوايات "هاوي" إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة قد أعلنت عن إطلاق "تطبيق هاوي" الجديد ضمن حملة (عندك هواية.. عندنا تطبيق) التي تستمر لمدة 30 يوماً بدءاً من تاريخ 14 ديسمبر الجاري، للنهوض بقطاع الهوايات في المملكة، وتوفير كافة السبل الممكنة لبناء مجتمع حيوي ومبادر وفعّال تحقيقاً لرؤية السعودية 2030.