"سوليفان": واشنطن تشكر الرياض لمساعدتها على إجلاء أمريكيين من السودان

قال البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، التقى ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارة للمملكة الأحد، وقدّم شكر واشنطن للرياض لمساعدتها على إجلاء أمريكيين من السودان، واستعرض ما وصفه البيت الأبيض بأنه "تقدم كبير" في جهود السلام في اليمن.
وحسب موقع "الحرة"، ففي زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات مع الرياض، أجرى سوليفان أيضاً محادثات مشتركة مع ولي العهد ومستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، ومستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال "لتعزيز رؤيتهم المشتركة لمنطقة شرق أوسط أكثر أمناً وازدهاراً وترابطاً مع الهند والعالم".
جاء اجتماع سوليفان بعد فترة تضررت فيها العلاقات الأمريكية السعودية بسبب تخفيضات إنتاج النفط من قبل مجموعة "أوبك+".
وقال بيان البيت الأبيض "استعرض (سوليفان) التقدم الكبير في المحادثات الرامية لتعزيز الهدنة المستمرة منذ 15 شهراً في اليمن، ورحب بالجهود الجارية التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب، إضافة إلى تناول مجموعة أخرى من القضايا".
وأضاف البيان أن سوليفان، كبير مساعدي الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون الأمن القومي، شكر أيضاً ولي العهد، على دعم السعودية للمواطنين الأمريكيين في أثناء الإجلاء من السودان.
وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ سافر إلى عُمان والسعودية في وقت سابق من هذا الشهر للسعي لدفع جهود السلام في اليمن.
وتدخل تحالف عسكري تقوده السعودية في اليمن عام 2015 بعد أن أطاح الحوثيون المتحالفون مع إيران بالحكومة من العاصمة صنعاء.
وأجرى وفد سعودي، يسعى إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل دائم لإنهاء التدخل العسكري في الحرب، محادثات سلام في منتصف أبريل في صنعاء مع جماعة الحوثي التي قال كبير مفاوضيها إن المحادثات أحرزت تقدماً وإن مناقشات أخرى ستُجرى لتسوية الخلافات العالقة.