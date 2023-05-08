"سوليفان": واشنطن تشكر الرياض لمساعدتها على إجلاء أمريكيين من السودان

قال البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، التقى ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارة للمملكة الأحد، وقدّم شكر واشنطن للرياض لمساعدتها على إجلاء أمريكيين من السودان، واستعرض ما وصفه البيت الأبيض بأنه "تقدم كبير" في جهود السلام في اليمن.