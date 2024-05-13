‬سقوط "حطام فضائي" فوق السعودية فَجْر اليوم.. ويُتوقع وصول أجزاء أخرى منه

وأوضح لـ"سبق" الباحث الفلكي ملهم محمد هندي، عضو رابطة التلسكوبات السعودية، أنه كان متوقعًا سقوط الجزء الخاص بحمولة مركبة دارجون التابعة لشركة SpaceX، التي تقوم بإيصال المؤونة والأدوات لمحطة الفضاء الدولية، وبعض الأجزاء؛ ليتم التخلص منها في الفضاء، وتركها لتسقط على الأرض في التوقيت نفسه.