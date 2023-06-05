انتبه لنفسك.. "الزعاق" يُبرِز "عجائب الرقم 40": تكاملي للحياة برمتها!

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق: إن الأرقام العددية لها معنى ومغزى وأهمية خاصة عند العرب وغيرهم، وأكثر الأرقام استخدامًا هو الرقم 40؛ لأنه العدد التكاملي لأطوار الحياة برمتها.
وأضاف "الزعاق": "هذا الرقم يحمل في طياته العديد من العجائب والأسرار ذات الأهمية البالغة عقائديًّا واجتماعيًّا وحسابيًّا".
وتابع، في فيديو على حسابه بـ"تويتر"، أن من أمثال العرب "يخلق من الشبه أربعين"، والعامة يقولون "بعد الأربعين الله يعين".. انتبه لنفسك.
وأضاف "الزعاق"، أن سن الأربعين محطة تَحَول مهمة للإنسان من الشباب إلى ما بعده، وأهم مواسم العرب أربعة "مربعانية الشتاء، وموسم العقارب، ومربعانية القيظ، وكنة الثريا"، وجميعها 40 يومًا.
وأكمل: "سن الأربعين مثل الساعة الثالثة لا هو يتبع الصباح ولا المساء".