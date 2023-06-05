انتبه لنفسك.. "الزعاق" يُبرِز "عجائب الرقم 40": تكاملي للحياة برمتها!

وأضاف "الزعاق"، أن سن الأربعين محطة تَحَول مهمة للإنسان من الشباب إلى ما بعده، وأهم مواسم العرب أربعة "مربعانية الشتاء، وموسم العقارب، ومربعانية القيظ، وكنة الثريا"، وجميعها 40 يومًا.