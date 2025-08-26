اقتران القمر مع المريخ يزيّن سماء الحدود الشمالية في مشهد فلكي بديع

شهدت سماء منطقة الحدود الشمالية مساء اليوم مشهدًا فلكيًا مميزًا تمثل في اقتران القمر مع كوكب المريخ والنجم Chi Virginis في كوكبة العذراء، حيث بدا النجم قريبًا من قرص القمر فيما ظهر المريخ أعلى يمينه بلونه البرتقالي المائل إلى الحمرة، في لوحة سماوية جذبت أنظار المهتمين بالفلك وهواة الرصد.