اقتران القمر مع المريخ يزيّن سماء الحدود الشمالية في مشهد فلكي بديع
شهدت سماء منطقة الحدود الشمالية مساء اليوم مشهدًا فلكيًا مميزًا تمثل في اقتران القمر مع كوكب المريخ والنجم Chi Virginis في كوكبة العذراء، حيث بدا النجم قريبًا من قرص القمر فيما ظهر المريخ أعلى يمينه بلونه البرتقالي المائل إلى الحمرة، في لوحة سماوية جذبت أنظار المهتمين بالفلك وهواة الرصد.
وأوضح عضو نادي الفضاء والفلك عدنان خليفة أن ظاهرة الاقتران تعني ظهور جرم سماوي بجوار آخر في السماء من منظور الراصد على الأرض، دون أن يشير ذلك إلى تقارب فعلي بينهما في الفضاء، بل هو مجرد تقارب ظاهري في خط النظر.
وأضاف أن هذه الظاهرة وفّرت فرصة مثالية للهواة والمصورين لرصد القمر والمريخ بالعين المجردة، مع إمكانية مشاهدتها بوضوح أكبر عبر التلسكوبات والمناظير الصغيرة.
وأشار خليفة إلى أن رصد مثل هذه الأحداث يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية علوم الفلك والفضاء، ويحفّز الهواة على متابعة الظواهر السماوية التي تزخر بها السماء على مدار العام.