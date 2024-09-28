"‏‎جامعة ستانفورد" تُصنف دكتورًا سعوديًا ضمن العلماء الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم

أصدرت جامعة ستانفورد الأمريكية، قائمة أسماء العلماء الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم لعام 2024م في مختلف التخصصات.
وشملت القائمة الأستاذ الدكتور ربيع تركي الجيطاء، أستاذ الرياضيات التطبيقية الحيوية بكلية العلوم بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ضمن قائمة أفضل الـ2% الأكثر تميزًا وتأثيرًا على مستوى العالم.
وصدرت القائمة المحدثة لقائمة الـ2% في شهر أغسطس الماضي، والذي حصلت بحوثهم على الأكثر استشهادًا علميًا.
ويضم التصنيف علماء من مختلف بلدان العالم المتخصصين في 22 مجالًا علميًا متنوعا و176 تخصصًا فرعيًا.