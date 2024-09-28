"‏‎جامعة ستانفورد" تُصنف دكتورًا سعوديًا ضمن العلماء الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم

وشملت القائمة الأستاذ الدكتور ربيع تركي الجيطاء، أستاذ الرياضيات التطبيقية الحيوية بكلية العلوم بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ضمن قائمة أفضل الـ2% الأكثر تميزًا وتأثيرًا على مستوى العالم.