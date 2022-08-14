للمرة الأولى.. نسبة المدفوعات الإلكترونية تتجاوز نظيرتها النقدية في 2021

أصدر البنك المركزي السعودي تقريراً عن نتائج دراسة موسعة حول استخدام وسائل الدفع في المملكة خلال عام 2021م، والتي استهدفت قيــاس وتحليــل التطــور والتقدم فــي حصــة المدفوعات الإلكترونية مـن إجمالـي عمليـات الدفـع على مستوى القطاعات كافة (الأفراد، والأعمال، والقطاع الحكومي)، وذلك كجزءٍ من أهداف برنامج تطوير القطاع المالي -أحد برامج رؤية المملكة 2030- الذي يسعى إلى تعزيز استخدام حلول المدفوعات الرقمية للتحـول إلـى مجتمـع أقل اعتمـاداً علـى النقـد؛ وبهــدف الوصــول إلــى نسبة 70 بالمئة مدفوعــات إلكترونيــة بحلــول عــام 2025م.
وتناول التقرير، نتائج دراسة موسعة لقياس مؤشرات استخدام وسائل وطرق الدفع بشكل مفصّل، وتقييم حصة المدفوعات الإلكترونية من إجمالي المدفوعات في المملكة، التي أظهرت تجاوز نسبة المدفوعات الإلكترونية نظيرتها النقدية على مستوى القطاعات كافة وأغلب الأنشطة الاقتصادية المختلفة، حيث ارتفعت على مستوى القطاعات كافة من 44 بالمئة عام 2019م إلى 62 بالمئة عام 2021م من إجمالي عدد العمليات المنفّذة، كما شكّلت نسبة 94 بالمئة من إجمالي قيم هذه العمليات.
وأشارت الدراسة إلى أنه -ولأول مرة في المملكة- لم يعد النقد وسيلة الدفع الأكثر استخداماً من قِبل الأفراد، حيث نمت المدفوعات الإلكترونية للأفراد بشكلٍ ملحوظٍ لتبلغ 57 بالمئة عام 2021م من إجمالي عدد العمليات المنفذة، مقارنة بـ 36 بالمئة عام 2019م.
من ناحية أخرى، بلغت حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع الأعمال 84 بالمئة لعام 2021م، مقارنة بـ 51 بالمئة عام 2019م، أي بنمو بلغ 65 بالمئة خلال عامين.
كما كشفت الدراسة عن تحول القطاع الحكومي بشكلٍ شبه كامل للاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية في إتمام جميع عمليات الدفع المختلفة إلى المستفيدين كافة، سواء كانوا أفراداً أو منشآت أعمال أو جهات حكومية أخرى.
ويسعى البنك المركزي السعودي -من خلال دوره الرئيس فـي برنامـج تطوير القطاع المالي- إلى تشــجيع استخدام وتبني وســائل الدفــع الإلكترونية الأكثر ســرعة وكفــاءة، امتداداً للجهود المبذولة في تطوير وتعزيز بنيـة تحتيـة واسـعة النطـاق للمدفوعــات في المملكــة من جميع الجوانب التنظيميــة والفنيــة والتشــغيلية، إلى جانب تقديــم برامــج ومبـادرات واسـتثمارات متعـددة مـع الجهـات الفاعلـة فــي القطــاع المالــي. ويُمكن الاطلاع على تقرير دراسة استخدام وسائل الدفع بالمملكة لعام 2021م من خلال زيارة موقع البنك المركزي عبر الرابط:
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Documents/National_Payments_Usage_Study_ar.pdf