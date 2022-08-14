للمرة الأولى.. نسبة المدفوعات الإلكترونية تتجاوز نظيرتها النقدية في 2021

وتناول التقرير، نتائج دراسة موسعة لقياس مؤشرات استخدام وسائل وطرق الدفع بشكل مفصّل، وتقييم حصة المدفوعات الإلكترونية من إجمالي المدفوعات في المملكة، التي أظهرت تجاوز نسبة المدفوعات الإلكترونية نظيرتها النقدية على مستوى القطاعات كافة وأغلب الأنشطة الاقتصادية المختلفة، حيث ارتفعت على مستوى القطاعات كافة من 44 بالمئة عام 2019م إلى 62 بالمئة عام 2021م من إجمالي عدد العمليات المنفّذة، كما شكّلت نسبة 94 بالمئة من إجمالي قيم هذه العمليات.