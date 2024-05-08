محافظ جدة يطلع على الخطط المستقبلية لتطوير خدمات المياه والصرف الصحي بالمحافظة

واستعرض الأمير ‎سعود بن عبدالله بن جلوي خلال الاجتماع الذي عُقِد بمقر المحافظة، المشاريع المستقبلية، والتي ستسهم في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين ورفع الكفاءة التشغيلية وتحسين أداء شبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى جهود الشركة في تطوير محطات المعالجة بالمحافظة، بالشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أهمية بذل كل الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.