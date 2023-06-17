الجمعية السعودية للطب الوراثي تشارك في مؤتمر "اقتصاديات الصحة"

وبحث المتحدثون الوقاية من الأمراض الوراثية مثل: برنامج الفحص المبكر للمواليد، وفحص ما قبل الزواج، وفحص الجنين أثناء الحمل، وتقنية طب الأنابيب، والتشخيص ما قبل العرس، بالإضافة إلى محاور أخرى كتشخيص الأمراض الوراثية والوقاية منها.