"وزارة الحج" تعلن توافُر وظائف موسمية للجنسين في مكة والمدينة وجدة

أعلنت وزارة الحج والعمـرة توافُر عدد من الوظائف الموسمية للسعوديين والسعوديات في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.
وتفصيلاً، حددت وزارة الحج نوعية الوظائف، التي تضمنت: مراقب خدمات، ومأمور اتصالات، وخدمة عملاء، وسائق.
وقالت الوزارة إن متطلبات التقدم للوظائف تتضمن: القدرة البدنية والصحية، وأن يكون سعودي الجنسية، ويحمل مؤهل الثانوية العامة فأعلى، والأولوية لمن يمتلك الخبرة في الأعمال الموسمية لوزارة الحج والعمرة، إضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية.
وتشترط بعض الوظائف إتقان إحدى لغات الحجاج، مثل: (الأوزبكي -الفارسي -الصيني-الأردو-الملايو – التركي).
وسيكون مكان العمل في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.
ويمكن التسجيل في الوظيفة من خلال هذا الرابط