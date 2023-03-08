"وزارة الحج" تعلن توافُر وظائف موسمية للجنسين في مكة والمدينة وجدة

وقالت الوزارة إن متطلبات التقدم للوظائف تتضمن: القدرة البدنية والصحية، وأن يكون سعودي الجنسية، ويحمل مؤهل الثانوية العامة فأعلى، والأولوية لمن يمتلك الخبرة في الأعمال الموسمية لوزارة الحج والعمرة، إضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية.