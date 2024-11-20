د.العيسى يستقبل كبار الباحثين والمُختصِّين بالشؤون السياسية والعلاقات الدولية بمجلس العلاقات الأمريكية الخارجية

التقى معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في مكتبه بالرياض، وفدًا من كبار الباحثين والمُختصِّين بالشؤون السياسيَّة والعلاقات الدوليَّة بمجلس العلاقات الأمريكية الخارجية (سي إف آر)، بقيادة رئيس المجلس، السيد مايكل فرومان.