من سماء الإمارات.. التقاط صورة لوسط "سديم القلب"

وأوضح الفلكي "عودة" أن عدد الصور الملتقطة للحصول على هذه الصورة بلغ 776 صورة، مدة كل واحدة ثلاث دقائق، أي ما مجموعه 39 ساعة تقريبًا، وذلك كما يلي: مرشح هيدروجين: 294 صورة، بمجموع 14.7 ساعة، ومرشح أكسجين: 452 صورة، بمجموع 22.6 ساعة، ومرشح لون أحمر: 10 صور، بمجموع 30 دقيقة، ومرشح أخضر: 10 صور، بمجموع 30 دقيقة، ومرشح أزرق: 10 صور، بمجموع 30 دقيقة.