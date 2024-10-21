من سماء الإمارات.. التقاط صورة لوسط "سديم القلب"

تمكّن مرصد الختم الفلكي من التقاط صورة لوسط "سديم القلب"، يقع في مجموعة "ذات الكرسي"، ويبعد عن الأرض 7500 سنة ضوئية، ويتكون من غاز معظمه هيدروجين وأكسجين وكمية غبار كوني كبيرة.
وقال مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة، ملتقط الصورة، في بيانٍ أورده لـ "سبق": تم استخدام تلسكوب قطره 14 إنشًا، ومرشح هيدروجين، يظهر غاز الهيدروجين بلون أحمر في الصورة، ومرشح أكسجين، يظهر غاز الأكسجين بلون أزرق في الصورة.
وأضاف أن مثل هذا النوع من التصوير يعطي فكرة عن مكونات السدم من خلال التصوير باستخدام هذه المرشحات ضيقة النطاق.
وبيّن أن الكتل السوداء في الصورة هي كميات كبيرة من الغبار الكوني الذي يحجب الضوء الذي خلفه، ولذلك تسمى بالسدم الداكنة أو المظلمة.
وأوضح الفلكي "عودة" أن عدد الصور الملتقطة للحصول على هذه الصورة بلغ 776 صورة، مدة كل واحدة ثلاث دقائق، أي ما مجموعه 39 ساعة تقريبًا، وذلك كما يلي: مرشح هيدروجين: 294 صورة، بمجموع 14.7 ساعة، ومرشح أكسجين: 452 صورة، بمجموع 22.6 ساعة، ومرشح لون أحمر: 10 صور، بمجموع 30 دقيقة، ومرشح أخضر: 10 صور، بمجموع 30 دقيقة، ومرشح أزرق: 10 صور، بمجموع 30 دقيقة.
يُذكر أن الصور المُلتقطة للسديم تمت معالجتها عن طريق هيثم حمدي.