شاهد.. حجاج بيت الله الحرام يرمون اليوم الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق

تَوجه حجاج بيت الله الحرام اليوم ثاني أيام عيد الأضحى المبارك -أول أيام التشريق- إلى منشأة الجمرات بمشعر منى لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، تأسيًا واتباعًا للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام.