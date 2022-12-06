في يومه العالمي منسوبو "تعليم ينبع" يؤكدون: التطوع قيمة إسلامية ومطلب مجتمعي

وأبانت رئيسة شعبة الحاسب الآلي بالإشراف التربوي عزة علي آل كباس، أن التطوع يُعد أحد ركائز رؤية المملكة التي تهدف من خلاله الوصول إلى مليون متطوع مع حلول عام 2030، ويحث ديننا الحنيف على أهمية التطوع في بناء حضارة إسلامية قائمة على نشر الخير والعطاء وخدمة الآخرين ونفعهم، وأفضل التطوع هو ما يكون نابعاً من شغف في مجال يتقنه ويجيده المتطوع، حيث يحوّل المتطوع المعرفة إلى ممارسة وتطبيق تسهم في صقل مهارته وخبراته، وهذا هو التطوع الاحترافي الذي يكون ذا قيمة اقتصادية وعائد ضخم يساهم في دفع عجلة التنمية واستدامتها بالمملكة العربية السعودية، خاصة ونحن نرى الجهود الحثيثة لحكومتنا الرشيدة واهتمامها بالقطاع غير الربحي وحوكمة العمل التطوعي.