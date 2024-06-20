القبض على مواطن بالقريات اتخذ من منزله وكراً لترويج المواد المخدرة

قبضت شرطة منطقة الجوف على مواطن بمحافظة القريات اتخذ من منزله وكراً لترويج مادتي الحشيش والامفيتامين المخدرتين، وضبط بحوزته سلاح أبيض وهواتف متنقلة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وفي التفاصيل، أهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.