مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي ينظم لقاءً توعوياً تحت عنوان "لا للمخدرات"

وأوضح د. سندي أن اللقاء الذي يشارك فيه بالحديث مجموعة من المختصين والمهتمين، سيناقش عدة موضوعات مهمة، إذ سيقدم فيه معالي الشيخ د. عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي كلمة عن المخدرات، حرمة إذهاق النفس بالمحرمات، كما تتحدث فيه البروفيسورة سامية العمودي استشارية النساء والتوليد، المشرفة على عيادة صحة المرأة، عن "المخدرات وأثرها على العامة للمرأة"، فيما يسلط د. حسن الشريف استشاري طب الطوارئ الضوء على بعض التجارب العلاجية لإنقاذ مدمني المخدرات، في حديث بعنوان " سباق مع الزمن لإنقاذ مدمن داخل أقسام الطوارئ"، ويدير اللقاء د.عبدالله المشاري استشاري علم الأمراض.