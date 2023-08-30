مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي ينظم لقاءً توعوياً تحت عنوان "لا للمخدرات"

ينظم مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي لقاءً بعنوان "لا للمخدرات" ويناقش فيه نخبة من العلماء والأطباء والخبراء والمختصين، حزمة من الموضوعات المهمة المتصلة بالمخدرات، في الفترة "4:30 – 6:00" من مساء يوم السبت المقبل، الموافق 2 سبتمبر، بقاعة د. بسام الحواري.
وقال د. سمير سندي المدير الطبي للمستشفى أن لقاء "لا للمخدرات" يأتي في إطار أنشطة المسؤولية الاجتماعية التي تجد اهتمامًا كبيرًا ومتزايدًا من مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، والتي درجت على تنظيم مثل هذه الفعاليات العلمية التوعوية، وترسل عبرها رسائلها التثقيفية والتوعوية التي تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، والحد من انتشار الممارسات السالبة.
وأوضح د. سندي أن اللقاء الذي يشارك فيه بالحديث مجموعة من المختصين والمهتمين، سيناقش عدة موضوعات مهمة، إذ سيقدم فيه معالي الشيخ د. عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي كلمة عن المخدرات، حرمة إذهاق النفس بالمحرمات، كما تتحدث فيه البروفيسورة سامية العمودي استشارية النساء والتوليد، المشرفة على عيادة صحة المرأة، عن "المخدرات وأثرها على العامة للمرأة"، فيما يسلط د. حسن الشريف استشاري طب الطوارئ الضوء على بعض التجارب العلاجية لإنقاذ مدمني المخدرات، في حديث بعنوان " سباق مع الزمن لإنقاذ مدمن داخل أقسام الطوارئ"، ويدير اللقاء د.عبدالله المشاري استشاري علم الأمراض.
وأكد د. سندي أن اللقاء التثقيفي يهدف إلى إطلاع الجميع على أخطار المخدرات بأنواعها المختلفة على الجسم والعقل والنفس والمجتمع، مبيناً أن مشكلة المخدرات من أخطر المشكلات، لما لها من آثار مدمرة على الفرد والأسرة والمجتمع، وهو الأمر الذي يجعل مكافحتها ومنع انتشارها مسؤولية الجميع.
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب درجت على تنظيم مثل هذه اللقاءات باستمرار، في إطار جهودها الكبيرة في نشر نمط الحياة الصحية ومحاربة العادات والممارسات الضارة كتعاطي المخدرات والتدخين، وصولاً إلى مجتمع صحي ومعافى.