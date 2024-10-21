تستعرض تحديات الاستدامة.. "كي بي إم جي" تطرح دراسة شاملة لتمويل الرعاية الصحية

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور محمد فايق مدير مساعد الرعاية الصحية في شركة كي بي إم جي، على الأهمية المتزايدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع الرعاية الصحية، قائلًا: "نتوقع أن يصل ارتفاع مشاركة القطاع الخاص إلى 65% بحلول عام 2030، وتعد هذه الشراكات ضرورية لدعم البنية التحتية والموارد اللازمة لتلبية احتياجات المملكة الصحية، في حين تسهم أيضًا في دفع النمو الاقتصادي، ومن خلال التعاون مع القطاع الخاص، يمكن للحكومة السعودية إدخال وتبنّي ابتكارات جديدة، وتحسين تقديم الخدمات، وتوفير وظائف جديدة في مجال الرعاية الصحية بحلول عام 2030."، وتُختتَم الدراسة بتحليل شامل للنماذج المالية المبتكرة التي يمكن أن تساعد على تأمين مستقبل الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، مثل حسابات التوفير الصحية (HSAs).