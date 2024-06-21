مجموعة stc تُسخر قدراتها التقنية وجهودها لضيوف الرحمن بالمدينة المنورة

وأدت مجموعة stc، فـي إطار رسالتها لخدمة ضيوف الرحمن، دورًا مهمًا في تيسير التجربة الرقمية وحرصها على تطوير وتحسين خدماتها حيث نظّمت stc خطة شاملة لدراسة حركة المكالمات والبيانات في المدينة المنورة، وقامت بتحليل مؤشرات الأداء بهدف تفعيل وتوصيل الخدمات الهاتفية وخدمات البيانات قبل وأثناء موسم الحج. كما شملت الخطة فحص حالة عناصر الشبكة وتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية، وإجراء الاختبارات اللازمة للتحقق من الحالة التشغيلية لعناصر الشبكة وتحليل مسار الحركة الهاتفية وحركة تدفق البيانات، ووضع الخطط الاحترازية المناسبة.