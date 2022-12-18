الأهالي: معاناتنا مستمرة مع هبوط أسفلت تقاطع "الجعرانة" مع شرائع المجاهدين بمكة

من جانبه، قال المواطن عبدالله المالكي لـ"سبق" متحدثًا باسم الأهالي: استبشرنا خيرًا بعد تسليط صحيفة سبق الضوء عبر تقريرها بعنوان (أعاق الحركة وسبَّب ارتدادًا مروريًّا بسبب أضرار الأسفلت على المركبات..)، الذي مضى عليه أكثر 40 يومًا مع الضرر الذي أحدثه هبوط الأسفلت. كما استبشرنا بعد تفاعُل أمانة العاصمة المقدسة مع تقرير سبق، وبعد إفادة الأمانة تجري الدراسات لعمل حلول جذرية في المنطقة، إما بتغيير نوعية الأسفلت، أو استخدام نوعيات قابلة للتحمل، وستخضع المنطقة لأعمال الصيانة من قِبل فرق الأمانة بعد الانتهاء من إعداد الدراسات لاتخاذ أفضل الحلول.