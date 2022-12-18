الأهالي: معاناتنا مستمرة مع هبوط أسفلت تقاطع "الجعرانة" مع شرائع المجاهدين بمكة

تتواصل معاناة سالكي تقاطع إشارة شرائع المجاهدين مع طريق الجعرانة بمكة المكرمة مع هبوط الأسفلت الذي أعاق الحركة، وسبَّب ارتدادًا مروريًّا بسبب تضرر المركبات من الأسفلت.
من جانبه، قال المواطن عبدالله المالكي لـ"سبق" متحدثًا باسم الأهالي: استبشرنا خيرًا بعد تسليط صحيفة سبق الضوء عبر تقريرها بعنوان (أعاق الحركة وسبَّب ارتدادًا مروريًّا بسبب أضرار الأسفلت على المركبات..)، الذي مضى عليه أكثر 40 يومًا مع الضرر الذي أحدثه هبوط الأسفلت. كما استبشرنا بعد تفاعُل أمانة العاصمة المقدسة مع تقرير سبق، وبعد إفادة الأمانة تجري الدراسات لعمل حلول جذرية في المنطقة، إما بتغيير نوعية الأسفلت، أو استخدام نوعيات قابلة للتحمل، وستخضع المنطقة لأعمال الصيانة من قِبل فرق الأمانة بعد الانتهاء من إعداد الدراسات لاتخاذ أفضل الحلول.
وأضاف "المالكي": "الوضع ازداد سوءًا، وتتواصل المعاناة، ونحتاج إلى أن يتم العمل بشكل عاجل لإصلاح الطريق الذي أضر بمركباتها بعد هبوط الطبقة الأسفلتية فيه بسبب سير الشاحنات بشكل متكرر، وتكوُّن مرتفع أسفلتي أشبه بالمطبات على جانبَي المسار؛ ما أدى إلى صعوبة سير المركبات. ونخشى أن يسبب هذا الهبوط حوادث خطيرة بسبب تلافي سائقي المركبات الهبوط الأسفلتي في الموقع".
وطالب "المالكي" إدارة الطرق بأمانة العاصمة المقدسة باتخاذ خطوات عاجلة لإصلاح الطريق؛ إذ إن مدة الدراسة تجاوزت 40 يومًا "ولم نشاهد أي عمل على أرض الواقع، ويستخدم الطريقَ الحيويَّ القادمون من المعتمرين، الذاهبون إلى مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالجعرانة، ويشهد حركة مستمرة، وكذلك يشهد حركة دؤوبة للشاحنات المُحمَّلة بمواد البناء، ويحتاج إلى صيانة مستمرة لموقع الهبوط؛ حتى لا يسبب ذلك حوادث مرورية، أو أضرارًا بسالكي الطريق".