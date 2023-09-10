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دوريات الأمن بالرياض تقبض على باكستاني يروّج "الشبو والكوكايين" داخل سيارته

دوريات الأمن بالرياض تقبض على باكستاني يروّج "الشبو والكوكايين" داخل سيارته

قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مقيم من الجنسية الباكستانية؛ لترويجه مادتي الميثامفيتامين (الشبو) والكوكايين المخدرتين داخل مركبته، وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

الأمن العام
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مادة الشبو المخدرة

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