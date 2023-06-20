"بسلام آمنين".. وزير الحرس الوطني يقف على جاهزية القوات المشاركة بموسم الحج

وتفصيلاً، كان في استقبال الأمير عبدالله بن بندر لدى وصوله مقر الحفل بمركز تدريب الحرس الوطني بالقطاع الغربي، رئيس الجهاز العسكري بالوزارة المكلف اللواء الركن محمد بن زيد القحطاني ومساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي اللواء الركن عبدالله بن علي التويجري، وعدد من قادة ورؤساء ومديري الهيئات والإدارات، ثم عُزف السلام الملكي.