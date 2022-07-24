"تقني الرياض" تفتح باب التقديم على عدد من الدبلومات للبنين والبنات

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، اليوم الأحد، فتح باب التقديم للالتحاق بمرحلة الدبلوم الصباحي في الكليات التقنية للبنات، ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد والبرامج القصيرة، وكذلك الدبلوم المسائي في الكليات التقنية للبنين والبنات، على مستوى محافظات المنطقة.
ويمكن للراغبين التقديم عبر بوابة "قبولي" الخاصة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ إذ ينتهي التقديم الخميس 29 ذي الحجة الموافق 28 يوليو الجاري في تمام الثانية عشرة ظهرًا.
وقال مدير عام الإدارة عبدالرحمن المقبل: إن الإدارة تتابع بحرص إجراءات التقديم والتوجيه للمنشآت التدريبية كافة، ببذل أقصى الجهود وتذليل كل الصعوبات لتكون مرحلة التقديم سهلة ميسرة على الراغبين في الالتحاق.
وثمّن جهود قيادات المؤسسة التي تتابع باهتمام عملية التقديم على المنشآت التدريبية في جميع أنحاء المملكة، وحرصهم على تحقيق المؤسسة لأهدافها الاستراتيجية التي تصبّ في تحقيق مستهدفات الرؤية المباركة 2030.