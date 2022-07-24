"تقني الرياض" تفتح باب التقديم على عدد من الدبلومات للبنين والبنات

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، اليوم الأحد، فتح باب التقديم للالتحاق بمرحلة الدبلوم الصباحي في الكليات التقنية للبنات، ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد والبرامج القصيرة، وكذلك الدبلوم المسائي في الكليات التقنية للبنين والبنات، على مستوى محافظات المنطقة.