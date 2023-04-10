علاج ورم كبدي تحت التخدير الموضعي لمريض في نجران

وأوضحت صحة نجران، أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتشخيص الحالة، اتضح وجود ورم كبدي، ويتطلب تدخل علاجي، حيث نجح بفضل الله الكادر الطبي في حقن جزيئات صغيرة تحمل العلاج الكيميائي عن طريق القسطرة في الشرايين المغذية للورم، وذلك تحت التخدير الموضوعي، مبينة أن الإجراء يساعد في السيطرة على الورم ومنع انتشاره ويقلل من الأعراض الجانبية، حيث تلقى المريض الرعاية الصحية اللازمة ومغادرته المستشفى بعد 6 ساعات وهو بصحة جيدة، وتم إعداد برنامج علاجي لمتابعة حالته عن طريق العيادات الخارجية.