"الحربي": دور ريادي للسعودية في دعم القضية الفلسطينية أكده ولي العهد في المنامة

وأشار إلى أن كلمة ولي العهد رئيس وفد المملكة في القمة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، أكدت على أنه يجب على المجتمع الدولي وقف العدوان الغاشم على الأشقاء الفلسطينيين، وتجديد الدعوة إلى حل النزاعات عبر الطرق السلمية.