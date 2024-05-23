"46 و13 مئوية": الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

وتوقع المركز أن يستمر هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، على أجزاء من مناطق: (جازان، وعسير، والباحة) قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.