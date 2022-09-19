"إغاثي الملك" يوزّع أكثر من 119 طنًا من المساعدات الغذائية بمأرب

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 119 طنًا و840 كيلوغرامًا من السلال الغذائية في مدينة مأرب بمحافظة مأرب، استفاد منها 6.720 فردًا.
ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي يستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الثالثة في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان، حيث يقوم المشروع بتوزيع 20.000 ربطة خبز يوميًا للعائلات المحتاجة من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، يستفيد منه 10.000 عائلة، بمعدل ربطتين لكل أسرة.
ويأتي هذا المشروع ضمن الجهود المبذولة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لمساعدة اللاجئين وتوفير المواد الغذائية الأساسية لهم.