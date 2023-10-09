الجامعة العربية تدعو إلى إطلاق استراتيجية عربية في الذكاء الاصطناعي

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي أضحى موضع تنافس تقني بين القوى الكبرى والشركات الرقمية العالمية؛ موضحًا أنه يثير هواجس قانونية وأخلاقية وأيديولوجية تُلقي بظلالها على الاستخدامات غير الآمنة؛ لا سيما ما يتعلق بالجوانب الحقوقية وحماية البيانات الشخصية، ومخاطر الجريمة الإلكترونية، والأسلحة الذكية الفتاكة.