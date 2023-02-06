بفعاليات ترفيهية وسياحية.. انطلاق أول بطولة كرة قدم نسائية للكليات التقنية بعنيزة هذا الأسبوع

تستضيف الكلية التقنية للبنات بعنيزة نهاية هذا الأسبوع، أول بطولة لكرة قدم للمتدربات من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على مستوى مناطق المملكة.
والذي انطلقت فعاليتها بتصفية بين الكليات التقنية للبنات بجميع فروعها، حيث تنافست (28) كلية تقنية للبنات، انتهت بتأهل (13) كلية إلى البطولة، والتي ستجري فعالياتها خلال الفترة من 18-27 رجب 1444هـ الموافق 9-16 فبراير 2023م.
وبينت عميدة الكلية التقنية للبنات بعنيزة، ريف بنت محمد الشعيل، أن وصول الفرق المشاركة في التصفيات النهائية للبطولة إلى منطقة القصيم سيكون يوم الخميس الجاري من هذا الأسبوع، ومن ثم سيتم إجراء القرعة بحضور مشرفات الفرق، لتكون انطلاقة أول مباريات البطولة يوم الجمعة على ملاعب الصالات المغلقة في النادي العربي الرياضي بعنيزة، حيث ستنطلق مباريات البطولة في الفترة الصباحية ولمدة ثلاثة أيام، تتخللها فقرات ورحلات سياحية وترفيهية للمشاركات في محافظة عنيزة، ثم ستتبعها نهائيات البطولة لمدة ثلاثة أيام أخرى لتحديد المراكز وإعلان الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، وسيتم اختتام البطولة يوم الخميس لتتويج فريق الكلية الفائزة.
الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تقيم فيها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بطولة لكرة القدم النسائية، والتي تأتي ضمن أنشطة الوصول إلى مجتمع صحي ونشط، وتعزيز وزيادة تفاعل النشاط البدني لكل أفراد المجتمع، وذلك من خلال مشاركة النساء في هذا التوجه الوطني، وهو ما يسمح للرياضة النسائية السعودية بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث أن أحد مستهدفات الرؤية، ومن خلال برنامج "جودة الحياة" العمل على رفع نسبة المشاركة الرياضية الأسبوعية إلى 40 %بحلول عام 2030، من خلال توفير بيئة رياضية شمولية، وتشجيع الفتيات والسيدات على ممارسة الرياضة.