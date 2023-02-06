بفعاليات ترفيهية وسياحية.. انطلاق أول بطولة كرة قدم نسائية للكليات التقنية بعنيزة هذا الأسبوع

الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تقيم فيها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بطولة لكرة القدم النسائية، والتي تأتي ضمن أنشطة الوصول إلى مجتمع صحي ونشط، وتعزيز وزيادة تفاعل النشاط البدني لكل أفراد المجتمع، وذلك من خلال مشاركة النساء في هذا التوجه الوطني، وهو ما يسمح للرياضة النسائية السعودية بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث أن أحد مستهدفات الرؤية، ومن خلال برنامج "جودة الحياة" العمل على رفع نسبة المشاركة الرياضية الأسبوعية إلى 40 %بحلول عام 2030، من خلال توفير بيئة رياضية شمولية، وتشجيع الفتيات والسيدات على ممارسة الرياضة.