"الشهري": معظم الأندية الرياضية الخاصة باتت لا تشترط سلامة المشترك طبيًّا

وأردف قائلاً: إن تلك الأندية لا تستفسر عن حالة المشترك الصحية، فضلا ًعن مطالبته بالكشف الطبي. وفي المقابل، لا يفصح ذلك المشترك عن حالته الصحية التي ربما تكون خطرة على نفسه، أو على المشتركين الآخرين.