انخفاض حاد في الحرارة يضرب 5 مناطق.. ودرجات تصل تحت الصفر الأربعاء والخميس

في تطور جديد، توقّع المركز الوطني للأرصاد -بمشيئة الله- تأثر أجزاء من مناطق شمال ووسط المملكة بموجة باردة تبدأ يوم الأربعاء وتستمر حتى الخميس، تشمل مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، والرياض.