انخفاض حاد في الحرارة يضرب 5 مناطق.. ودرجات تصل تحت الصفر الأربعاء والخميس

في تطور جديد، توقّع المركز الوطني للأرصاد -بمشيئة الله- تأثر أجزاء من مناطق شمال ووسط المملكة بموجة باردة تبدأ يوم الأربعاء وتستمر حتى الخميس، تشمل مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، والرياض.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الصغرى يُتوقع أن تتراوح ما بين 3 درجات مئوية إلى درجة واحدة تحت الصفر، مما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة أثناء الليل المتأخر وساعات الفجر الأولى.
وتأتي هذه الحالة الجوية ضمن التقلبات المعتادة لفصل الشتاء، والتي تستوجب الانتباه لتحذيرات الجهات المختصة، لا سيما لسكان المناطق المكشوفة أو مرتادي الطرق البرية.