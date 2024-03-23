تجربة ترفيهية عالمية.. بماذا سيستمتع محبو "الأنمي" في منتزه دراغون بول؟

في عام 1592م، صدرت في الصين رواية بعنوان "رحلة إلى الغرب" للمؤلف الصيني وو تشنغن، وقد انتشرت الرواية وحازت على إقبال الصينيين في حياة مؤلفها، وخلال القرون التي أعقبت صدورها حتى صُنِفت ضمن أهم أربع روايات كلاسيكية في الأدب الصيني، وتحكي الرواية قصة أربعة رهبان من أسرة تانغ، توجهوا إلى غرب الصين للبحث عن الكتب البوذية المقدسة، إلا أن الكاتب وو تشنغن مزج في تأليفه الرواية بين السرد اللغوي والرسوم الكاريكاتورية لشخصيات ورسوم الرواية.
وساهمت تقنية المزج بين السرد والرسوم المتحركة في ذيوع الرواية تاريخياً داخل الصين وخارجها، وظلت محتفظة بجاذيتها حتى اطلع عليها المؤلف الياباني أكيرا تورياما، المولود عام 1955م، فاستوحى منها سلسلة قصص مصورة سماها "دراغون بول"، تدور حول حياة ومغامرات معجزة الفنون القتالية "سون جوكو" منذ طفولته، ونشر "تورياما" قصص "دراغون بول" لأول مرة في مجلة ويكلي "شونن جامب" المصورة عام 1984م، فحازت على انتشار كبير، واشتهرت خارج اليابان، وبيع منها 260 مليون نسخة عبر العالم.
ودفع انتشار "دراغون بول" "تورياما" إلى تحويلها لسلسلة من الأفلام وألعاب الفيديو والمسلسلات التلفزيونية، التي عرضت في أكثر من 80 دولة، وأعجب بها الصغار والكبار معاً، وفي حلقة جديدة من حلقات ولع الإنسان بتجسيد الشخصيات والأحداث الخيالية لاسيما الشخصيات الأسطورية، قررت شركة القدية للاستثمار، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، مضاعفة بهجة ومتعة مشاهدة "دراغون بول" بتجسيد أسطورتها الشهيرة على أرض الواقع، من خلال مشروع ترفيهي ضخم يقوم على إنشاء منتهزه ومدينة ألعاب مبتكرة تتيح لزوارها من محبي "الأنمي" الرسوم المتحركة من كل دول العالم؛ معايشة تجربة ترفيهية عالمية واستثنائية في عالم "دراغون بول".
وسيستمتع محبو الرسوم المتحركة في منتزه "دراغون بول" الترفيهي، بشكل تفاعلي، بأكثر من 30 لعبة مستوحاة من شخصيات "دراغون بول" الشهيرة، في خمس مناطق جذابة ومثيرة، كما سيستمتعون باستكشاف سبع مناطق مميزة مستوحاة من كرات "دراغون بول" السبعة، ولعبة التنين الخارق "شينرون"، الذي سيبلغ طوله 70 متراً، ومطالعة معالم شهيرة مثل، "كامي هاوس"، ومختبر "كابسول كورب"، و"شجرة بيروس"، داخل مساحة فسيحة تزيد على نصف مليون متر مربع، سيُنْشَأ عليها منتزه "دراغون بول" في مدينة القدية بالعاصمة الرياض.