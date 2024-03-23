تجربة ترفيهية عالمية.. بماذا سيستمتع محبو "الأنمي" في منتزه دراغون بول؟

في عام 1592م، صدرت في الصين رواية بعنوان "رحلة إلى الغرب" للمؤلف الصيني وو تشنغن، وقد انتشرت الرواية وحازت على إقبال الصينيين في حياة مؤلفها، وخلال القرون التي أعقبت صدورها حتى صُنِفت ضمن أهم أربع روايات كلاسيكية في الأدب الصيني، وتحكي الرواية قصة أربعة رهبان من أسرة تانغ، توجهوا إلى غرب الصين للبحث عن الكتب البوذية المقدسة، إلا أن الكاتب وو تشنغن مزج في تأليفه الرواية بين السرد اللغوي والرسوم الكاريكاتورية لشخصيات ورسوم الرواية.