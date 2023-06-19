وزع الهدايا بمحطة القطار.."السديس" يحث على توسيع دائرة "حفاوة" خدمة للحجاج

عززت رئاسة الحرمين، مبادرة حفاوة التي تندرج ضمن حملة الرئاسة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" تحت شعار "من الوصول إلى الحصول"، والتي أطلقها الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس.
وتعتبر المبادرة هي الأوسع انتشارًا للترحيب والاهتمام وإبداء مظاهر الحفاوة بضيوف الرحمن فور وصولهم إلى مكة المكرمة من خلال توزيع الهدايا القيمة التي تبرز عناية الدولة -رعاها الله- بالحجاج والقاصدين وتقديم الضيافة ومياه زمزم لحجاج بيت الله الحرام، فضلاً عن توفير كافة سبل الراحة والتسهيلات للحجاج والمعتمرين بالمسجد الحرام، وإثراء تجربتهم في إطار رؤية المملكة الطموحة (2030) في خدمة ضيوف الرحمن.
وحث الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، منسوبي الرئاسة على تعظيم مبادرة حفاوة وتوسيع دائرتها، كونها تعكس مبادئ التعاليم الإسلامية وتجسّد حسن استقبال ضيوف الرحمن وإكرامهم والتعامل معهم بالابتسامة واللين والحفاوة والاحتفاء بهم؛ كونهم ضيوف الرحمن، فيما شارك "السديس" في توزيع الهدايا على حجاج بيت الله الحرام، بجناح الرئاسة في محطة قطار الحرمين بمكة المكرمة.
من جهته، أكد وكيل الرئيس العام للعلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية عادل بن عبيد الأحمدي، أن مبادرة حفاوة تأتي إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لتفعيل المبادرة تزامنًا مع بداية موسم الحج 1444هـ..
وأطلقت الرئاسة العامة، ممثلة في وكالة العلاقات العامة، خطتها مع بدء موسم الحج لتعظيم أثر مبادرة حفاوة من خلال الاحتفاء بضيوف الرحمن من لحظة قدومهم مطار الملك عبدالعزيز وقطار الحرمين وميناء جدة الإسلامي، وتقديم الهدايا المكونة من كتاب الله، وماء زمزم المبارك، فضلاً عن استقبال كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة خارج المسجد، وتوفير الكراسي المتحركة والعربات الإلكترونية.
وتقوم وكالة العلاقات والتواصل المؤسسي بتوزيع المظلات الشمسية والمياه الباردة على حجاج بيت الله الحرام في صحن المطاف، وعصا الاتكاء تجسيداً لشعار الرئاسة من الوصول الى الحصول، فيما عبّر عدد من حجاج بيت الله الحرام عن شكرهم وتقديرهم لرئاسة الحرمين لمبادرتهم للاحتفاء بضيوف الرحمن.