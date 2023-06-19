وزع الهدايا بمحطة القطار.."السديس" يحث على توسيع دائرة "حفاوة" خدمة للحجاج

وأطلقت الرئاسة العامة، ممثلة في وكالة العلاقات العامة، خطتها مع بدء موسم الحج لتعظيم أثر مبادرة حفاوة من خلال الاحتفاء بضيوف الرحمن من لحظة قدومهم مطار الملك عبدالعزيز وقطار الحرمين وميناء جدة الإسلامي، وتقديم الهدايا المكونة من كتاب الله، وماء زمزم المبارك، فضلاً عن استقبال كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة خارج المسجد، وتوفير الكراسي المتحركة والعربات الإلكترونية.