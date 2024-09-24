"الصندوق العقاري": إيداع أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر سبتمبر

وقال "بن ماضي": إن برنامج الدعم السكني يقدم عددًا من الحلول والمزايا التمويلية لمستفيدي منتج البناء الذاتي؛ بهدف إكمال مراحل بناء منازلهم بما يلبي احتياجاتهم ورغباتهم؛ لافتًا إلى أن من الحلول التمويلية لمنتج "البناء الذاتي" باقة دعم الدفعة المقدمة، التي تتيح للمستفيدين الحصول على دعم فوري غير مستردّ يصل إلى 150 ألف ريال.