الدكتور الربيعة: السعودية تُسهم بـ500 مليون دولار لمبادرة استئصال شلل الأطفال عالميًّا

أكّد معالي المستشار في الديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن المملكة العربية السعودية ظلت -ولله الحمد- خالية من شلل الأطفال منذ أكثر من ثلاثين عامًا، مشيرًا إلى أن المملكة قدّمت مبلغ 500 مليون دولار أمريكي دعمًا للمبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال، وذلك تجسيدًا لاهتمامها الكبير بهذه المهمة الصحية الأساسية.