الدكتور الربيعة: السعودية تُسهم بـ500 مليون دولار لمبادرة استئصال شلل الأطفال عالميًّا

أكّد معالي المستشار في الديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن المملكة العربية السعودية ظلت -ولله الحمد- خالية من شلل الأطفال منذ أكثر من ثلاثين عامًا، مشيرًا إلى أن المملكة قدّمت مبلغ 500 مليون دولار أمريكي دعمًا للمبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال، وذلك تجسيدًا لاهتمامها الكبير بهذه المهمة الصحية الأساسية.
جاء ذلك خلال مشاركة "الربيعة" في جلسة حوارية حول المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال، ضمن فعاليات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في مدينة نيويورك.
وأوضح معاليه أن مركز الملك سلمان للإغاثة نفذ أكثر من 3.000 مشروع صحي حول العالم، وأسهمت هذه المشاريع في تعزيز الاستثمار في النظم الصحية المحلية، وتمكين القيادات النسائية في القطاع الصحي، وبناء ثقة المجتمعات المستفيدة.
وأشار إلى أهمية العمل الميداني في إيصال اللقاحات للمناطق النائية، ودعم العيادات في مناطق النزاع، وتدريب العاملين في المجال الصحي، مقدمًا شكره لشركاء المبادرة العالمية (GPEI) والتحالفات الصحية الأخرى التي تلتقي حول العالم لتأكيد أهمية التعاون والعمل الجماعي.
ونوّه الدكتور الربيعة بضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وبناء جسور تعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب والناجين من شلل الأطفال، مشددًا على أن مركز الملك سلمان للإغاثة يعمل على تحقيق أقصى أثر عبر دمج البنية التحتية لمكافحة شلل الأطفال ضمن برامج أوسع للتحصين والترصد، ودعم التجارب التقنية الحديثة مثل التتبع الرقمي، وسلاسل التبريد، والاستجابة السريعة.
وفي ختام كلمته، جدّد الدكتور عبدالله الربيعة تأكيد التزام المملكة، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة، بالمشاركة الفاعلة تقنيًّا وفنيًّا إلى جانب الدعم المالي، للمساهمة في القضاء على هذا الوباء، وضمان أمن وسلامة الأطفال حول العالم.